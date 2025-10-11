sfida nei bassifondi della classifica i biancorossi cercano punti a perugia

Un punto di penalizzazione in più e altri che il prossimo mese potrebbero arrivare. E’ sempre tutto da ricostruire per il Rimini (in foto il difensore Falasco). In quella che sta ormai diventando anche una corsa contro il tempo. Corsa nella quale i biancorossi oggi contro il Perugia non si possono permettere di abbassare i giri. D’Alesio fa muro, pensa al campo, prova a tenere i suoi lontano da tutto questo. Missione quasi impossibile. "L’unica cosa importante è il nostro percorso – dice il tecnico del Rimini – importante anche dal punto di vista della classifica, perché ci siamo sempre detti che il nostro obiettivo di queste partite era quello di resistere, di mantenere la giusta distanza dalle ultime, perché poi c’è da fare lo scatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

