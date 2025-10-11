Sfida fra 30 studenti degli atenei di Udine e Trieste sulla mobilità sostenibile

Trenta studenti delle Università di Udine e Trieste si sfideranno lunedì 13 ottobre al polo di Santa Chiara di Gorizia nell’ideazione di una campagna di comunicazione sulla mobilità sostenibile. L’iniziativa, intitolata “Sos Edu Lab”, è un hackathon organizzato dall’Università di Udine in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

