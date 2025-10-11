Sfida di mercato tra Napoli e Juve | ecco il giocatore coinvolto
La rosa del Napoli non è ancora completa. Giovanni Manna è alla ricerca di un terzino destro da alternare al capitano Giovanni Di Lorenzo. In vista del mercato di Gennaio, il team partenopeo sta elaborando varie ipotesi di acquisto. La possibile scelta potrebbe ricadere su Norton-Cuffy, giocatore di spicco del Genoa. Al calciatore inglese, classe . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: sfida - mercato
Sterling Juve, l’ala inglese diventa un’occasione ghiotta da sfruttare in sede di mercato! Il club bianconero lancia la sfida a quel club. Come stanno le cose
Mercato Juve, la dirigenza bianconera pensa a un nome nuovo per rinforzare il proprio attacco! Sfida il Bayer Leverkusen per prenderlo. Come stanno le cose
Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma
Calciomercato Lazio: Possibili addii di Isaksen e Mandas per sbloccare il mercato invernale #Lazio #Calciomercato #SerieA Il calciomercato della Lazio in vista di gennaio si profila come una vera e propria sfida, con la società costretta a operare esclusivame - facebook.com Vai su Facebook
La ricerca #Eurispes “I mercati del #lavoro regionali di fronte alle trasformazioni digitali” ha indagato sul campo le modalità con le quali si sta affrontando la sfida posta da #IA nel mercato del lavoro. La ricerca è scaricabile al link https://eurispes.eu/news/i-me - X Vai su X
Sfida di mercato tra Napoli e Juve: ecco il giocatore coinvolto - La squadra è alla ricerca di un terzino destro da alternare a Giovanni Di Lorenzo. Da dailynews24.it
Mercato Juventus, nuovo duello col Napoli: il nome - Mercato Juventus, l’esterno del Genoa è al centro di una contesa di calciomercato che riaccende la rivalità con il Napoli dopo l’ultima estate Il mercato Juventus ha messo nel mirino Norton- Scrive juventusnews24.com