Sezze fugge dai Carabinieri e viene bloccato davanti casa | trovata pistola con matricola abrasa

A Sezze un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione illegale di armi e munizioni dopo un inseguimento a piedi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sezze, fugge dai Carabinieri e viene bloccato davanti casa: trovata pistola con matricola abrasa

In questa notizia si parla di: sezze - fugge

Fugge all'alt dei Carabinieri: 45enne denunciato dopo inseguimento Bloccato dopo un tentativo di fuga a piedi, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, attrezzi da scasso e alla guida di un’auto senza assicurazione e con patente ritirata. - facebook.com Vai su Facebook

Sezze, incubo per una 37enne: picchiata e perseguitata, poi gli spari contro un’attività - Il culmine della violenza si è registrato quando il 32enne avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco, probabilmente con un fucile, contro la vetrina di un’agenzia di scommesse legata al compagno della ... Secondo latinapress.it