Sezze fugge dai Carabinieri e viene bloccato davanti casa | trovata pistola con matricola abrasa

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sezze un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione illegale di armi e munizioni dopo un inseguimento a piedi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

