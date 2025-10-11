Seychelles il paese al ballottaggio per eleggere il presidente | le immagini dai seggi

I cittadini delle Seychelles hanno votato al ballottaggio tra il presidente Wavel Ramkalawan e il candidato dell’opposizione Patrick Herminie. Nelle elezioni tenutesi due settimane fa non c’è stato un vincitore assoluto: secondo i risultati ufficiali, Herminie ha ottenuto il 48,8% dei voti e Ramkalawan il 46,4%. I seggi elettorali hanno aperto poco dopo le 7 del mattino, ora locale, e i risultati sono attesi per domenica. Entrambi i candidati hanno condotto campagne elettorali vivaci, cercando di affrontare questioni chiave per gli elettori, tra cui il danno ambientale e la crisi della tossicodipendenza in un Paese a lungo considerato un paradiso turistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

