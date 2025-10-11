Settimana dell’affido Open day e incontri
La quindicesima edizione del "Mese dell’affido" entra nel vivo con due appuntamenti e l’open day del Centro per le famiglie Ohana. La rassegna di appuntamenti, a cura della Società della Salute area pratese, ogni anno promuove l’affidamento familiare nei sette Comuni della provincia. Si inizia oggi a Prisma Lab dalle 16 con la presentazione del libro "L’arcobaleno di Sofia": dialogo con l’autore in collaborazione con Gefyra - il Ponte dei bambini, CGD Prato - Coordinamento Genitori Democratici e Ubi Minor. Ingresso gratuito. Domani nell’ambito della manifestazione nazionale dedicata agli archivi di famiglia "Domenica di carta", l’appuntamento "Lungo il filo dell’affido". 🔗 Leggi su Lanazione.it
