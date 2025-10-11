Servizi cimiteriali più cari | Pagheremo anche l’Iva

Opposizioni unite contro l’affidamento dei servizi cimiteriali di Lugo ad Area Blu S.p.A., società in house del Comune di Imola. Durante l’ultima delle riunioni della Commissione Partecipate sono emersi nuovi dubbi da parte dei capigruppo, Simone Camanzi (Area Liberale), Donatella Donati (Forza Italia), Francesco Barone (Fratelli d’Italia) e Francesco Martelli (Lega) focalizzati in particolare sul rincaro del servizio per i cittadini, causato dall’applicazione dell’Iva. "Come evidenziato dalle risposte date alle domande poste dalla consigliera di Forza Italia Donatella Donati, l’affidamento ad Area Blu porterà un aumento dei costi per i singoli cittadini, dovuto al fatto che entrerà immediatamente in vigore l’applicazione dell’Iva su tutti i servizi cimiteriali quali ad esempio la gestione e manutenzione dei cimiteri, il trasporto funebre, la creazione e manutenzione di tombe e loculi, ad esclusione delle luci votive sulle quali già viene pagata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

