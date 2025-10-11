Serve un consiglio aperto sull’Hp La crisi preoccupa l’opposizione

Un consiglio comunale aperto sulla crisi dell’Hp Composites. E’ quanto chiesto, ad Ascoli, dai gruppi consiliari di opposizione. La minoranza, infatti, ha sottoscritto congiuntamente una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale per la convocazione urgente di una seduta aperta del consiglio, dedicato alla grave crisi occupazionale e industriale che sta interessando l’azienda Hp Composites, specializzata nella produzione di componenti in fibra di carbonio con oltre 500 dipendenti. La richiesta nasce dalla preoccupazione espressa dai consiglieri di opposizione per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché per le possibili ricadute economiche e sociali che tale situazione potrebbe avere sull’intero territorio ascolano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

