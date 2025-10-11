Serve pensare al peggio l' Italia non ha un bunker per capo dello Stato e alte cariche

Iltempo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun bunker in caso di attacco per Sergio Mattarella, nessuna ultima difesa per il Presidente della Repubblica. A raccontarlo è Il Corriere della Sera che ha segnalato sulle sue pagine la situazione attuale delle strutture di sicurezza italiane. Al momento infatti la prima carica dello Stato non avrebbe a sua disposizione un apposito luogo sicuro dove rifugiarsi in caso di attacco militare o nucleare. I vecchi bunker anti-atomici, costruiti durante la Guerra Fredda per proteggere le più alte cariche della Repubblica in caso di attacco dell'Unione Sovietica, sono stati dismessi e oggi a piangerne le conseguenze potrebbe essere il solo Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

serve pensare al peggio l italia non ha un bunker per capo dello stato e alte cariche

© Iltempo.it - "Serve pensare al peggio", l'Italia non ha un bunker per capo dello Stato e alte cariche

In questa notizia si parla di: serve - pensare

Inter, basta pensare al mercato: contro la Juve serve solo il campo

Israele a Gaza City, Crosetto: “Non si può pensare di deportare il popolo palestinese, serve convivenza tra i due paesi”

serve pensare peggio italiaMeloni avverte: “Clima politico in Italia si sta imbarbarendo, serve responsabilità” - Si dice preoccupata per il clima che in Italia “si sta imbarbarendo parecchio” e che “può peggiorare se non richiamiamo tutti al senso di responsabilità”. Secondo msn.com

Italia, cosa serve per evitare i playoff e qualificarsi ai Mondiali - La vittoria contro Israele, arrivata dopo il successo con l'Estonia, ha rilanciato le ambizioni dell'Italia di Rino Gattuso, che agguanta la seconda posizione in classifica nel gruppo I delle ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Serve Pensare Peggio Italia