Serie C | Pineto-Livorno 3-0 le pagelle | disfatta amaranto Formisano sempre più a rischio

11 ott 2025

Ancora una disfatta, l'ennesima di un inizio di campionato horror. Il Livorno, sul campo del Pineto, incassa la sesta sconfitta in nove gare facendosi travolgere per 3-0 dagli abruzzesi, che si presentavano all'impegno contro gli amaranto reduci da quattro ko consecutivi. Imbarazzante la prova. 🔗 Leggi su Today.it

