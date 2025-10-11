Serie C | Pineto-Livorno 3-0 le pagelle | disfatta amaranto Formisano sempre più a rischio
Ancora una disfatta, l'ennesima di un inizio di campionato horror. Il Livorno, sul campo del Pineto, incassa la sesta sconfitta in nove gare facendosi travolgere per 3-0 dagli abruzzesi, che si presentavano all'impegno contro gli amaranto reduci da quattro ko consecutivi. Imbarazzante la prova. 🔗 Leggi su Today.it
