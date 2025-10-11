Serie C Pergolettese missione continuità | Il pari di Brescia ci ha caricato
Derby lombardo oggi pomeriggio tra Pergolettese e Alcione alle ore 17.30 allo stadio Voltini. I cremaschi cercano conferme dopo il brillante pareggio a Brescia. Nella rifinitura di ieri confermato il classico 4-3-3 di Giacomo Curioni: "Vogliamo continuare la striscia utile e davanti ai nostri splendidi tifosi faremo di tutto per ottenere punti. La sfida di Brescia - le parole dell’allenatore - ha lasciato tanta autostima nei ragazzi che in questa settimana di lavoro hanno preparato al meglio questa difficile gara". Sugli avversari: "Contro l’Alcione l’aspetto tattico sarà importante, loro sono squadra di medio-alto valore e lo stanno dimostrando in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - pergolettese
Serie C, Union Brescia-Pergolettese: 0-0. Biancazzurri fermati al Rigamonti: gli highlights?
Serie C Inter U23, vittoria contro la Pergolettese che vale il posto in Top 11 per un giocatore!
Serie C, Union Brescia-Pergolettese: 0-0. Biancazzurri fermati al Rigamonti: gli highlights?
Il giovane aveva assistito alla partita di serie C tra l'Union Brescia e la Pergolettese - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, la Pergolettese pareggia con l'Union Brescia. Prossima sfida l'Alcione Milano - X Vai su X
Serie C. Pergolettese, missione continuità: "Il pari di Brescia ci ha caricato» - Derby lombardo oggi pomeriggio tra Pergolettese e Alcione alle ore 17. sport.quotidiano.net scrive
Brescia, non passa la pareggite: 0-0 con la Pergolettese - Terzo pari consecutivo per i biancazzurri, padroni del palleggio ma troppo sterili in attacco. Segnala giornaledibrescia.it