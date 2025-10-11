Serie C Pergolettese missione continuità | Il pari di Brescia ci ha caricato

Derby lombardo oggi pomeriggio tra Pergolettese e Alcione alle ore 17.30 allo stadio Voltini. I cremaschi cercano conferme dopo il brillante pareggio a Brescia. Nella rifinitura di ieri confermato il classico 4-3-3 di Giacomo Curioni: "Vogliamo continuare la striscia utile e davanti ai nostri splendidi tifosi faremo di tutto per ottenere punti. La sfida di Brescia - le parole dell’allenatore - ha lasciato tanta autostima nei ragazzi che in questa settimana di lavoro hanno preparato al meglio questa difficile gara". Sugli avversari: "Contro l’Alcione l’aspetto tattico sarà importante, loro sono squadra di medio-alto valore e lo stanno dimostrando in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

