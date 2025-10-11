Serie A2 donne E-Work trasferta insidiosa a Vicenza Seletti | Pronti per una partita spigolosa
Primo test di maturità per l' E-Work, impegnata alle 18.30 sul campo di Vicenza, una delle pretendenti alle prime posizioni, che però ha avuto una falsa partenza. L'inaspettato scivolone nel derby con Treviso, ritenuto il fanalino di coda del girone, è stato un pesante passo falso e di sicuro una giornata storta, come dimostra lo 011 da tre. Faenza deve quindi stare attenta anche alla voglia di rivalsa delle venete, limitando gli alti e bassi rispetto alla prima gara con Trieste e avere un apporto maggiore dalla playmaker Bazan, troppo confusionaria in cabina di regia. " Vicenza ha un roster profondo con dieci buone giocatrici – spiega Paolo Seletti -.
In questa notizia si parla di: serie - donne
