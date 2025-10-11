Serie A Women Juventus-Como 0-1 Sconfitta di misura | gol e highlights
La Juventus Women inciampa a Biella nella prima gara casalinga della Serie A 202526, sconfitta di misura per 0-1 dal Como Women. Una partita che lascia l’amaro in bocca alle bianconere di Massimiliano Canzi, padrone del campo per larghi tratti ma punite da un episodio sfortunato nel finale. A. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
serie - women
Serie A Women, colpaccio Como: battuta la Juventus in trasferta. Crisi bianconera - Risultato clamoroso nella seconda gara di giornata di Serie A Women: il Como batte infatti fuori casa, si aggiudica i primi tre punti della sua stagione. tuttomercatoweb.com scrive
Serie A Women, Juventus-Como 0-1. Sconfitta di misura: gol e highlights - Le bianconere dominano a lungo, ma pagano un episodio nel finale: palo di Beccari e parate decisive di Gilardi negano la vittoria alla Juve ... Come scrive torinotoday.it