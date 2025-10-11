Serie A Thiago Motta e la Real Sociedad | il tecnico italiano prende tempo

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Serie A, l’ex allenatore della Juventus riflette sulla proposta della squadra spagnola, ma sembra orientato verso un altro progetto. Thiago Motta è uno degli allenatori più corteggiati del mercato, dopo la sua esperienza alla Juventus, ma non ha fretta di prendere una decisione riguardo alla sua prossima panchina. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, dopo l’interesse del Monaco, è stata la Real Sociedad a farsi avanti con una proposta concreta, cercando di coinvolgere Motta per aprire un nuovo ciclo nella squadra spagnola, attualmente in difficoltà. Il momento della riflessione. 🔗 Leggi su Internews24.com

serie a thiago motta e la real sociedad il tecnico italiano prende tempo

© Internews24.com - Serie A, Thiago Motta e la Real Sociedad: il tecnico italiano prende tempo

In questa notizia si parla di: serie - thiago

Thiago Motta Juve, retroscena sull’ex allenatore bianconero: in estate è stato molto vicino a quella big di Serie A! L’aneddoto

Thiago Motta torna in Serie A? Ipotesi a sorpresa per il tecnico: può aspettare quella panchina! Tutti gli aggiornamenti sull’ex Juve

serie thiago motta realThiago Motta fa arrabbiare la Juventus: no al Monaco, ci prova la Real Sociedad. L’ex tecnico punta alla serie A? - Thiago Motta continua ad aspettare l'occasione giusta: no anche al Monaco, ora ci prova la Real Sociedad. Secondo sport.virgilio.it

serie thiago motta realLa Real Sociedad vuole Thiago Motta: lui prende tempo, non è convinto dal progetto - In attesa di trovare una nuova squadra che possa affidargli una panchina, il noto giornalista specializzato nel mercato internazionale Matteo Moretto. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Thiago Motta Real