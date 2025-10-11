Serie A Thiago Motta e la Real Sociedad | il tecnico italiano prende tempo
Inter News 24 Serie A, l’ex allenatore della Juventus riflette sulla proposta della squadra spagnola, ma sembra orientato verso un altro progetto. Thiago Motta è uno degli allenatori più corteggiati del mercato, dopo la sua esperienza alla Juventus, ma non ha fretta di prendere una decisione riguardo alla sua prossima panchina. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, dopo l’interesse del Monaco, è stata la Real Sociedad a farsi avanti con una proposta concreta, cercando di coinvolgere Motta per aprire un nuovo ciclo nella squadra spagnola, attualmente in difficoltà. Il momento della riflessione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - thiago
Thiago Motta Juve, retroscena sull’ex allenatore bianconero: in estate è stato molto vicino a quella big di Serie A! L’aneddoto
Thiago Motta torna in Serie A? Ipotesi a sorpresa per il tecnico: può aspettare quella panchina! Tutti gli aggiornamenti sull’ex Juve
#Juventus 2025: #Tudor come Thiago #Motta? Il confronto dei numeri tra Serie A e Champions League. Dopo sei giornate di Serie A e due turni di Champions League, la Juventus di Igor Tudor presenta numeri quasi identici a quelli della Juventus tar - facebook.com Vai su Facebook
Esordio in Serie C per Thiago http://Menna.Il giocatore vastese, difensore-centrocampista classe 2004, è entrato in... - X Vai su X
Thiago Motta fa arrabbiare la Juventus: no al Monaco, ci prova la Real Sociedad. L’ex tecnico punta alla serie A? - Thiago Motta continua ad aspettare l'occasione giusta: no anche al Monaco, ora ci prova la Real Sociedad. Secondo sport.virgilio.it
La Real Sociedad vuole Thiago Motta: lui prende tempo, non è convinto dal progetto - In attesa di trovare una nuova squadra che possa affidargli una panchina, il noto giornalista specializzato nel mercato internazionale Matteo Moretto. Segnala tuttomercatoweb.com