Serie A gol su rigore dal 2004 | presente anche Ibrahimovic Ecco la top 10
Ibrahimovic presente nella top 10 dei rigori segnati in Serie A dal 2004. Ne parlano durante il podcast 'La Tripletta' de 'La Gazzetta dello Sport'.
Un rigore e un cartellino rosso, ma anche lunghe attese e indecisioni: com’è andata la prima volta del FVS in Serie C
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lazio subito avanti 2-0 contro il Verona, l’Udinese pareggia su rigore contro l’Inter
Napoli, nessun’altra squadra in Serie A concede così pochi tocchi in area di rigore agli avversari (Opta)
La zampata in area di rigore di Simone #SerieCSkyWifi
Nella Coppa Italia di Serie D Breno k.o. di rigore contro la Nuova Sondrio, scalpo di lusso per la Rovato Vertovese che elimina il Chievo Verona. Nel turno infrasettimanale di Eccellenza 2-2 tra Darfo Boario e Carpenedolo, mentre il Pianico cade per...
Lazio, il rigore di Cataldi al 103' entra nella storia: il gol più tardivo biancoceleste in Serie A
Polemiche arbitrali in Serie A. Gavillucci: "Rigore per il Napoli non c'è. Orban? Giusto annullare il gol"