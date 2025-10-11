Serie A Attilio Tesser sul Napoli | Vedo solo cose positive Su Milan Inter…

Inter News 24 Serie A, l’ex allenatore commenta il momento del Napoli, paragonandolo alle altre big della campionato italiano come Inter e Milan: le parole. Attilio Tesser, intervistato su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del Napoli in campionato, evidenziando i punti di forza della squadra e la possibilità di ulteriori miglioramenti. «Vedo solo cose positive. Migliorabili, ovviamente, come tutto e come capita anche a Milan, Inter e le altre. Ma il Napoli è una squadra forte e migliorerà anche il suo gioco », ha dichiarato l’ex tecnico. Secondo Tesser, il Napoli continua a essere una delle formazioni più solide della Serie A, con ampi margini di crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

