Serie A allertata Mancini può tornare subito | l’annuncio è inequivocabile
L’ex ct della Nazionale rivela il desiderio di tornare in azzurro e vincere il Mondiale, ma ora soprattutto di rientrare in panchina Roberto Mancini torna a parlare. E come spesso accade non è mai banale, anzi rivela pensieri interessanti, per certi versi a sorpresa per come li ha confermati. Perché il suo desiderio di tornare in Nazionale ve lo avevamo già anticipato nelle ore dell’esonero di Spalletti, l’ex ct lo ha esternato senza fronzoli durante il Festival dello Sport in corso a Trento. E di conseguenza esprime pure la volontà di tornare in panchina. Roberto Mancini (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: serie - allertata
La partita del Dall’Ara, per la nona giornata di Serie A, si sarebbe dovuta giocare sabato alle 18 - facebook.com Vai su Facebook
ALLERTA SPOILER! Ok, fate ancora in tempo a chiudere tutto se non avete visto l’ultima puntata della serie. E che puntata! Nonostante tutto, però, non siamo ancora pronti a dire addio a questi personaggi... - X Vai su X
Mancini in panchina dopo l’esonero: bomba in Serie A - L'ex CT della Nazionale, ancora a spasso dopo il divorzio anticipato con gli arabi, aspetta la chiamata giusta: possibile ritorno in Serie A 14 mesi. Scrive diregiovani.it