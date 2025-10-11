Serie A allertata Mancini può tornare subito | l’annuncio è inequivocabile

L’ex ct della Nazionale rivela il desiderio di tornare in azzurro e vincere il Mondiale, ma ora soprattutto di rientrare in panchina Roberto Mancini torna a parlare. E come spesso accade non è mai banale, anzi rivela pensieri interessanti, per certi versi a sorpresa per come li ha confermati. Perché il suo desiderio di tornare in Nazionale ve lo avevamo già anticipato nelle ore dell’esonero di Spalletti, l’ex ct lo ha esternato senza fronzoli durante il Festival dello Sport in corso a Trento. E di conseguenza esprime pure la volontà di tornare in panchina. Roberto Mancini (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

