Cala oggi il sipario su Serenamente, la serie di appuntamenti sul tema della salute mentale, con approfondimenti sia sugli aspetti medico-clinici che sulle componenti socio-culturali. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è a cura dall’associazione “Una mente per amica”, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Perugia e l’Usl Umbria1. Ieri al Pavone il consigliere comuale Federico De Salvo ha ribadito che nel 2025 non è più accettabile che la salute mentale rappresenti un fattore escludente. "Ecco perché - sottolinea - in questa battaglia di civiltà è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni sanitarie, quelle amministrative e la cittadinanza tutta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serenamente Il Festival della salute mentale: "Quadro complesso, mai trascurare i fragili"