Serena Rossi protagonista della serie tv sulla famiglia Panini

Sono iniziate le riprese della serie tv, con protagonista Serena Rossi, che racconterà le storia della famiglia Panini. L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiva diretta da Letizia Lamartire (Lydia Poet, Il divin codino) con

