Serena | Non vorrei essere blasfemo ma Kean-Retegui ricorda Rossi-Graziani

. Le dichiarazioni dell’ex attaccante Aldo Serena, ex attaccante di razza e finissimo analista di calcio, osserva con grande interesse i primi passi della Nazionale italiana sotto la guida di Rino Gattuso. Un occhio attento, il suo, soprattutto sui movimenti degli attaccanti e sulle dinamiche tattiche. Serena . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serena: «Non vorrei essere blasfemo, ma Kean-Retegui ricorda Rossi-Graziani»

In questa notizia si parla di: serena - vorrei

Roberta Bruzzone: «Michele Misseri mi disse: "Non ho ucciso Sarah Scazzi". Vorrei chiudere il caso di Serena Mollicone. Liliana Resinovich? L'omicidio non mi convince»

La storia di Ada: "Ho la sla e vorrei una morte serena"

Serena e gli animali del Chizzy Ranch | Ala Vai su Facebook

Serena sicuro: “Kean e Retegui come Graziani e Rossi. Vi spiego il perché” - " Kean è bravissimo ad attaccare lo spazio, a lavorare in ampiezza perché è un attaccante con una fisicità notevole, mentre Retegui il meglio lo dà in area dove è micidiale, soprattutto di testa, ... Lo riporta msn.com