Serbia | ministra grandi aspettative per promuovere emancipazione delle donne all’incontro dei leader mondiali a Pechino

"Ho grandi aspettative per il prossimo incontro dei leader mondiali sulle donne che si terra' a Pechino", ha dichiarato Tatjana Macura, ministra serba senza portafoglio incaricata della parita' di genere, della prevenzione della violenza contro le donne e dell'emancipazione economica e politica delle donne. Poco prima di partecipare alla riunione, Macura ha detto in un'intervista a Xinhua che la sua aspettativa "va nella direzione di proteggere i diritti delle donne che sono stati finora conquistati", aggiungendo che e' necessario riconoscere come il ruolo delle donne nella societa' si sia evoluto attraverso le generazioni, incoraggiare uomini e donne a cooperare, e costruire un consenso per promuovere ulteriormente il "potere delle donne" nella nuova era.

