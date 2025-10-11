Serbia | ministra condivide aspettative per l’incontro dei leader mondiali sulle donne
“Ho grandi aspettative per il prossimo incontro dei leader mondiali sulle donne che si terra’ a Pechino”, ha dichiarato Tatjana Macura, ministra serba senza portafoglio incaricata della parita’ di genere, della prevenzione della violenza contro le donne, e dell’emancipazione economica e politica delle donne. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660676366067632025-10-11serbia-ministra-condivide-aspettative-per-l-incontro-dei-leader-mondiali-sulle-donne Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: serbia - ministra
Serbia: ministra, “grandi aspettative” per promuovere emancipazione delle donne all’incontro dei leader mondiali a Pechino
Con l'entrata in vigore delle sanzioni USA alla NIS, la Croazia si dice pronta ad acquistare l'Industria petrolifera della Serbia - facebook.com Vai su Facebook
Serbia: ministra, “grandi aspettative” per promuovere emancipazione delle donne all’incontro dei leader mondiali a Pechino - "Ho grandi aspettative per il prossimo incontro dei leader mondiali sulle donne che si terra' a Pechino", ha dichiarato Tatjana Macura, ministra serba ... Riporta romadailynews.it