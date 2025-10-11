Sequestro e rapina davanti a una caserma | due arresti

Hanno sequestrato un dipendente di una sala scommesse per costringerlo a consegnargli l’incasso. Ma l’intervento tempestivo di carabinieri e polizia ha fatto scattare l’arresto per due salernitani (un 32enne ed un 46enne), condotti in carcere con l’accusa di rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I fatti sono avvenuti nella serata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sequestro e rapina davanti a una caserma: due arresti

In questa notizia si parla di: sequestro - rapina

Rapina a mano armata con sequestro di persona in gioielleria: "Hanno portato via 16 anni di sacrifici"

Rapina a mano armata con sequestro di persona in gioielleria: "Portati via 16 anni di sacrifici"

Rapina, sequestro di persona e colpi in tutta Italia: anche un furto su auto nel Ravennate. Due uomini in arresto

Sequestro e rapina, ritrovata l’auto utilizzata dai banditi per la fuga Vai su Facebook

Rapina e sequestro di persona a Trento. E due morti in due diversi incidenti in A22. Cronaca in primo piano nella nostra sintesi della giornata. #tgrin60secondi #8ottobre - X Vai su X

Sequestro e rapina davanti a una caserma: due arresti - Sono entrati in una sala scommesse con il volto travisato, chiudendo poco dopo la saracinesca dell’attività ... Riporta gazzettadelsud.it

Il sequestro lampo, poi la rapina. In carcere il gruppo che puntava gli imprenditori - Lo avevano aspettato armati e incappucciati davanti al centro scommesse di cui era titolare. Lo riporta rainews.it