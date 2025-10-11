Separazione carriere Nordio | Nessun intento punitivo verso le toghe

Nella riforma della separazione delle carriere non c’è “ nessun intento punitivo nei confronti della magistratura”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in videocollegamento con il V Congresso dei magistrati di Area Democratica a Genova parlando di separazione delle carriere. Anzi, per il ministro, la riforma è “ un precipitato logico, una conclusione tecnica, del processo accusatorio voluto da Giuliano Vassalli”. Sul possibile referendum, spiega il Guardasigilli, “mi preoccupa il fatto che a questo referendum possa essere conferito un significato politico che non può e non deve avere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Separazione carriere, Nordio: “Nessun intento punitivo verso le toghe”

