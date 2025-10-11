Sentieri Mediterranei apre con successo | grande partecipazione alla prima giornata

SUMMONE – Si è chiusa con un bilancio positivo la prima giornata della 27ª edizione di “Sentieri Mediterranei”, la manifestazione che celebra l’arte, la musica e la cultura del territorio. L’evento, che si svolge a Summone dal 11 ottobre, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: sentieri - mediterranei

Sentieri Mediterranei 2025: Musica e Cultura a Summonte

“Sentieri mediterranei” torna al suon di ‘Eco d’autunno, ritmi etnici‘

Due giorni di musica, cultura e sapori a Summonte! L’11 e 12 ottobre torna Sentieri Mediterranei, il festival dei ritmi etnici con concerti gratuiti di Ciccio Merolla e Dario Sansone, stand gastronomici e percorsi nel borgo tra i più belli d’Italia. Un viaggio tra su - facebook.com Vai su Facebook

Sentieri Mediterranei 2017 - XIX edizione - Il Festival Internazionale di Musica Etnica “Sentieri Mediterranei” è giunto alla XIX edizione: un traguardo prestigioso per un evento che è cresciuto e si è consolidato negli anni ... Si legge su regione.campania.it