Sensibilmente relazioni sensibili maneggiare con cura a San Giorgio
A San Giorgio di Nogaro, nel mese di ottobre, si terranno due incontri pubblici del vasto programma che include a novembre altre quattro riunioni sul tema: SensibilMENTE– relazioni sensibili, maneggiare con cura. Sarà per scoprire come l' alta sensibilità possa diventare una risorsa per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: sensibilmente - relazioni
Il benessere è l’equilibrio tra pensieri, emozioni e azioni... Un percorso per guardare con consapevolezza a ciò che accade nel lavoro, nella vita quotidiana e nelle relazioni. In uno spazio di confronto è possibile ritrovare equilibrio, sviluppare nuove risorse e a - facebook.com Vai su Facebook