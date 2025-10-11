Sensibilmente relazioni sensibili maneggiare con cura a San Giorgio

Udinetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giorgio di Nogaro, nel mese di ottobre, si terranno due incontri pubblici del vasto programma che include a novembre altre quattro riunioni sul tema: SensibilMENTErelazioni sensibili, maneggiare con cura. Sarà per scoprire come l' alta sensibilità possa diventare una risorsa per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sensibilmente - relazioni

Cerca Video su questo argomento: Sensibilmente Relazioni Sensibili Maneggiare