Sensibilizzare i giovani in merito alla sostenibilità
"Green Teen", quando la moda diventa sostenibile. Appuntamento, domenica 12 ottobre dalle 15,30 al parco del Castello dei Da Peraga, con Green Teen Closet Revolution: un pomeriggio tra talk, swap e laboratori per scambiare esperienze, valori, legami, e per diffondere azioni e consapevolezze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: sensibilizzare - giovani
Davide, morto in un incidente: la polizia a Scurano per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale
Davide, morto in un incidente: la polizia a Scurano per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale
Tina Sgarbini uccisa dall'ex, dolore ai funerali: «C'è bisogno di sensibilizzare i giovani»
Seconda tappa del tour a ()! Nella giornata di ` dalle ore 9,00 una serie di attività per sensibilizzare la cittadinanza, con particolare attenzione a giovani e giovani - facebook.com Vai su Facebook