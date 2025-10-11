Senago gira vicino allo Skate Park con balestra coltello e cesoia
Senago, gira vicino allo Skate Park con balestra, coltello e grossa cesoia. Fermato dalla Polizia Locale mentre si aggirava allo Skate Park amato di balestra, coltello e di una grossa cesoia. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio attorno alle 17. La richiesta di intervento al Comando di via San Bernardo è arrivata direttamente dal parco di .
