Senago gira vicino allo Skate Park con balestra coltello e cesoia

Ilnotiziario.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senago, gira vicino allo Skate Park con balestra, coltello e grossa cesoia. Fermato dalla Polizia Locale mentre si aggirava allo Skate Park amato di balestra, coltello e di una grossa cesoia. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio attorno alle 17. La richiesta di intervento al Comando di via San Bernardo è arrivata direttamente dal parco di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: senago - gira

Cerca Video su questo argomento: Senago Gira Vicino Skate