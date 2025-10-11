Sempre più persone si informano con i social e con l’AI Ma che succederà quando l’AI si informerà con l’AI?

Apro Instagram: un reel afferma che “la Russia ha scoperto il vaccino anticancro”. Un altro mostra “il portale quantico dell’universo”. Un terzo spiega che basta bere acqua “vibrata” per espellere i tumori. Per non parlare delle interviste a politici o ospiti tv che dicono cose che non hanno mai detto, come i deepfake: io riguardo distrattamente e finisco sempre per prendere per veri quelli falsi e per falsi quelli veri e infine chi se ne frega. Tuttavia a livello generale chi se ne frega mica tanto. È l’effetto collaterale di quello che gli americani ora chiamano “slope”, lo scivolamento graduale dell’attenzione, dell’affidabilità e della realtà stessa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sempre più persone si informano con i social e con l’AI. Ma che succederà quando l’AI si informerà con l’AI?

