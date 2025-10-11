Seminario nazionale Andis a Camaldoli per il 22esimo anno consecutivo | uno spazio di scuola che fa scuola
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Seminario nazionale andis a Camaldoli per il 22esimo anno consecutivo: uno spazio di scuola che fa scuola Si conclude oggi in Casentino la due giorni del seminario dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici che per il 22esimo anno consecutivo ha scelto Camaldoli come luogo di “resistenza civile pensante”. L'argomento trattato in questo seminario che ha portato in casentino dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia, sono le nuove indicazioni nazionali 2025. Molti i temi di discussione: il digitale a scuola, educazione e competenze, libertà educativa, sguardo pedagogico sullo studente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
