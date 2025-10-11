Sella vincere a Rieti vale doppio Dalmonte | Loro sono i più in forma

Alla vigilia della trasferta di Rieti, il primo assistente della Sella, Lorenzo Dalmonte, ha risposto ad alcune domande sulle condizioni fisiche della squadra e sulla preparazione della partita di domani. "È chiaro che arrivare a giocare una partita in un campo difficile come quello di Rieti, dopo una vittoria come quella di mercoledì sera, ci dà una spinta in più – dice Dalmonte –. A livello fisico, la gestione dei carichi è veramente attenta, soprattutto da parte dello staff fisioterapico, quindi da questo punto di vista stiamo bene. Giovedì abbiamo fatto un allenamento di recovery, usato per recuperare e fare lavoro individuale, quindi l'allenamento vero pre partita è stato quello di ieri: questo per rimarcare la buona gestione e l'attenzione sulle piccole cose da parte di Francesco Del Santo e del suo staff".

