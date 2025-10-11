Sei motivi per integrare la spermidina

La spermidina, per la prima volta individuata nel seme umano, è un potente integratore anti aging, molto valorizzato negli ultimi anni. Costituito da composti organici chiamati poliammine, prodotti dalle cellule dell’organismo. Svolge un’ azione ristrutturante e antinfiammatoria preziose. È in grado di contrastare gli effetti negativi dello stress ossidativo che provoca l’invecchiamento cellulare e la comparsa dei radicali liberi. Questo è uno dei motivi per cui viene sfruttata molto nell’ambito della cosmesi di ultima generazione. Si assume regolarmente con un’ alimentazione sana ed equilibrata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sei motivi per integrare la spermidina

In questa notizia si parla di: motivi - integrare

L'ennesima vicenda di una ragazza costretta a un matrimonio combinato per motivi religiosi. Queste giovani donne vanno salvate da chi vuole imporre loro una vita senza libertà. Vai su Facebook

Spermidina, l'integratore anti aging che fa bene a capelli e pelle - La spermidina è un integratore che svolge un’azione antinfiammatoria e anti aging preziosa per la salute dell’organismo, di pelle e capelli ... ilgiornale.it scrive