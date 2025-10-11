Il Foglio torna a Firenze per la Festa dell’ottimismo 2025, una giornata di confronti e dibattito su politica e attualità con grandi ospiti. Ci vediamo sabato 11 ottobre 2025 dalle 8:30 alle 18 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Si inizia con una rassegna stampa, con i giornalisti e le giornaliste del Foglio, che potrete incontrare durante la giornata a Firenze. Sarà garantito il servizio interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, l' iscrizione obbligatoria inviando una mail con nome e cognome a: [email protected] I nostri ospiti . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Segui in diretta la Festa dell'ottimismo 2025