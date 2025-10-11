Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 13 al 17 ottobre | Pars da le dimissioni e poi scompare

Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 13 al 17 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 17 ottobre: dov’è finito Pars?. Pars lascerà la procura? Le sue intenzioni saranno ben chiare nel momento in cui lo vedremo scrivere di proprio pugno la lettera di dimissioni. Subito dopo però, l’uomo sembrerà tornare sui suoi passi e decidere di continuare nel suo lavoro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

