Nuovo weekend all’insegna di storie e interviste nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin che, questo pomeriggio e domani, torna con due nuove puntate di Verissimo su Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. Sabato 11 ottobre – ore 16.30. Nella puntata di oggi pomeriggio, Silvia Toffanin accoglierà la iena Roberta Rei che, questa estate, ha svelato di aver perso un figlio durante la gravidanza. Dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, spazio alla serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša. E poi il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80, e la voce di Clara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sebastiano Visintin a Verissimo. Ecco gli ospiti del weekend