SeaFuture 2025, tenutosi dal 29 settembre al 2 ottobre presso la base navale di La Spezia, ha rappresentato un evento internazionale di riferimento per l’innovazione marittima, la Difesa e la Blue Economy, consolidando il ruolo dell’Italia come hub strategico mediterraneo. La nona edizione di SeaFuture, ospitata nell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, ha confermato la sua rilevanza globale come piattaforma per l’innovazione marittima, la difesa e la sostenibilità. Organizzata da Italian Blue Growth in collaborazione con la Marina Militare e sotto il patrocinio dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture, l’evento ha registrato numeri record: oltre 350 aziende, 50. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sea Future 2025, quando la Blue Economy fa crescere l’Italia e la rafforza nel Mediterraneo

