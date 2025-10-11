se un innocente diventa colpevole ciccotti racconta i 40 anni di fuori orario di scorsese

Caro lettore, sì, parlo di te. Sono le cinque del pomeriggio. Esci dal tuo ufficio. Vai a prendere un caffè in un bar. Sei seduto ad un tavolo. Hai con te un libro. Lo stai leggendo con interesse. Può essere il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati o Il viaggio in fondo alla notte di Louis-Ferdiannd Céline o Tropico del cancro di Henry Miller. Una ragazza bionda ti nota. Tu, giovane uomo, non l’hai neppure vista. Stai dentro un mondo quasi vero, parallelo, quello della letteratura. In questo caso il libro è quello di Miller. E tu sei Paul Hackett ( Griffin Dunne ), programmatore di computer in una ditta di informatica come tante esplose agli inizi degli Ottanta (a New York). 🔗 Leggi su Formiche.net

