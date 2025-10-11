Diane Keaton, una delle attrici più iconiche e influenti della storia del cinema americano, è morta all’età di 79 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte, e i familiari hanno chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento di dolore. Nata a Los Angeles nel 1946 con il nome di Diane Hall, l’attrice era la maggiore di quattro figli. Suo padre era un ingegnere civile, mentre la madre si dedicava alla famiglia, pur coltivando nel cuore il sogno di diventare un’artista. Come Keaton raccontò in un’intervista del 2004, la madre cantava, suonava il pianoforte ed era bellissima: “ Segretamente, nel profondo del suo cuore, probabilmente voleva essere un’intrattenitrice di qualche tipo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Se n’è andata Diane Keaton: l’antidiva che inventò uno stile e rese glamour l’ironia