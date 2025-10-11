SeLog Logistica | efficienza innovazione e persone al centro della crescita

Nata nel 2021, Se.Log Srl rappresenta oggi una delle realtà logistiche più dinamiche e strutturate del Lazio. Pur giovane nella sua forma societaria, l'azienda eredita un'esperienza ventennale maturata nel settore della logistica integrata, della movimentazione merci e della distribuzione a temperatura controllata, consolidandosi rapidamente come partner di riferimento per la gestione dell'intera supply chain. Fin dall'inizio, Se.Log ha posto al centro della propria strategia qualità, innovazione e affidabilità, tre pilastri che guidano ogni scelta operativa e gestionale. L'azienda opera attraverso otto stabilimenti logistici, di cui sei gestiti direttamente e due indirettamente, distribuiti nelle principali aree del territorio laziale: Aprilia, Paliano, Santa Palomba, Pomezia, Roma e Guidonia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

