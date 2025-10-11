Scuole occupate a Pisa | migliaia di euro di danni partono le denunce
Pisa, 11 ottobre 2025 – Buonarroti, Santoni, Gambacorti, Pacinotti e Galilei. Parte la conta dei danni per alcune delle scuole occupate. Danni che sono ingenti, si parla già di decine di migliaia di euro. Vetri rotti, scritte sui muri, macchinette che distribuiscono snack e bevande spaccate. Ieri in tarda mattina i dirigenti scolastici sono entrati per controllare e hanno trovato “alcuni spazi devastati”. E non è stato sufficiente che, proprio ieri mattina, da parte di alcuni studenti aver ripulito e sistemato. Altri, nelle notti scorse, sono entrati e hanno divelto e imbrattato. Si parla per lo più di esterni, ma saranno le indagini della Digos a stabilirlo, indagini rese non semplici dal fatto che a occupare, nella maggior parte dei casi, erano minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
