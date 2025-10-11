Scuola nuovo record di precari | A Genova supplente un insegnante su 3 | Grafico
In provincia 3.500 prof su diecimila non hanno il posto fisso. E per il sostegno manca personale Cgil e Uil: “Situazione fuori controllo, si assumano tutti i docenti ancora fermi nelle graduatorie”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: scuola - nuovo
Kelly Doualla, il nuovo talento dell’atletica italiana: a 15 anni corre i 100 metri in 11?. A scuola è una studentessa modello. I docenti: “Esempio per i compagni”
Via Donnini, nuovo marciapiede pedonale davanti alla scuola "Le Sorgenti"
Giugliano, nuovo progetto per inclusione minori rom: “Da settembre a scuola 150 bambini”
Pubblicato sul sito web della scuola il nuovo bando interno di selezione di 16 alunni ( 8 studentesse e 8 studenti) delle classi terze della Scuola Secondaria di 1^grado dell’ I.C. “G. Pascoli” per progetto Erasmus + Vai su Facebook
Scuola, nuovo record di precari: “A Genova supplente un insegnante su tre” | Grafico - E per il sostegno manca personale Cgil e Uil: “Situazione fuori controllo, si assumano tutti i ... Segnala ilsecoloxix.it
Scuola, in Toscana la ripartenza tra numeri in crescita e troppi precari - Sarà lunedì 15 settembre il giorno del ritorno sui banchi per i ragazzi toscani. lanazione.it scrive