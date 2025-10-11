Erano tantissimi i residenti che giovedì sera hanno preso parte all’assemblea di quartiere a Campocavallo di Osimo, convocata per decidere quale progetto portare avanti per la nuova scuola elementare. La sindaca Michela Glorio, accompagnata da tutta la giunta, ha fatto presente che tre erano le ipotesi: il progetto validato sul finire del mandato Pugnaloni e pronto per essere appaltato, una variante sollecitata dall’allora giunta del sindaco Francesco Pirani per ampliare la palestra, in modo da poter ospitare anche gare di diverse discipline, e un terzo progetto che invece prevede di staccare la palestra dalla scuola, realizzando un piccolo palasport poco più a monte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola a Campocavallo, vince lo spostamento