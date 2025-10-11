Scoppia un incendio simulata a Pianella l' evacuazione dell' istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII FOTO
Nella mattinata di giovedì 9 ottobre si è svolta nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo statale “Papa Giovanni XXIII” di Pianella, una simulazione di emergenza organizzata nell’ambito della settima edizione della settimana nazionale della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
