Scoppia un incendio simulata a Pianella l' evacuazione dell' istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII FOTO

Ilpescara.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì 9 ottobre si è svolta nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo statale “Papa Giovanni XXIII” di Pianella, una simulazione di emergenza organizzata nell’ambito della settima edizione della settimana nazionale della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoppia - incendio

Giugliano. Getta sigaretta accesa in casa: scoppia incendio, arrestata 47enne

Paura al Tratturo Camporeale, scoppia un incendio in una villa: auto e giardino divorati dalle fiamme

Scoppia un rogo nella villetta pignorata: si indaga per incendio doloso

Scoppia incendio in villetta, residenti fuggono in tempo - Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta è intervenuta nella notte nel comune di Capodrise per un incendio divampato in una villetta di due piani, situata in via Fratelli ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Incendio Simulata Pianella