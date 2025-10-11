scoperto un fossile di coccodrillo risalente al giurassico

Milano, 11 ott. (askanews) - Un fossile di coccodrillo, risalente al Giurassico, 180 milioni di anni fa. Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell'Hérault. Venerdì, al Museo di Lodève, è stato presentato al pubblico. Il fossile è lungo cinque metri e largo più di due. La spina dorsale, le zampe e il lungo rostro - una bocca molto allungata - munito di denti sono ancora chiaramente visibili. È stato portato al museo da un escursionista che lo ha trovato per caso a poche decine di chilometri da Montpellier, nell'entroterra. Questo coccodrillo dell'era dei dinosauri viveva in parte in acqua e in parte in superficie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

