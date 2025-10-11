Scoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ott. (askanews) - Un fossile di coccodrillo, risalente al Giurassico, 180 milioni di anni fa. Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell'Hérault. Venerdì, al Museo di Lodève, è stato presentato al pubblico. Il fossile è lungo cinque metri e largo più di due. La spina dorsale, le zampe e il lungo rostro - una bocca molto allungata - munito di denti sono ancora chiaramente visibili. È stato portato al museo da un escursionista che lo ha trovato per caso a poche decine di chilometri da Montpellier, nell'entroterra. Questo coccodrillo dell'era dei dinosauri viveva in parte in acqua e in parte in superficie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

scoperto un fossile di coccodrillo risalente al giurassico

© Quotidiano.net - Scoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico

In questa notizia si parla di: scoperto - fossile

Scoperto in Marocco il fossile di dinosauro 'punk'

Scoperto in Marocco il fossile di un dinosauro "punk"

Scoperto un fossile di “dinosauro punk”: “Riscrive la storia dell’evoluzione”. Ecco cos’è lo Spicomellus

Scoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico - Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell’Hérault. Da askanews.it

Scoperto un nuovo raptor gigante: “Tra i denti aveva una zampa di coccodrillo, è morto mentre divorava il suo ultimo pasto” - Un predatore da 7 metri vissuto 66 milioni di anni fa, morto mentre divorava la sua preda. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Fossile Coccodrillo Risalente