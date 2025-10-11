Scontro Ue-Italia sul Golden power
Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di fronte alla possibilità che la Commissione europea possa agire contro l’Italia sulla q. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: scontro - italia
Scontro tra furgone e moto in viale Italia, feriti un uomo e una donna
“Giustizia è fatta”: flash mob di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama. Una battaglia di civiltà, altro che scontro con le toghe
Italia. Con l’auto sulla folla, investe una famiglia intera: scontro violentissimo
SCONTRO POLITICO SUL PRESIDIO PRO-PALESTINA IN PIAZZA Fratelli d’Italia chiede lo sgombero del presidio degli attivisti pro Gaza accampanti da una settimana in piazza Biade a Vicenza in supporto alla flotilla. Scontro con la maggioranza e i manife - facebook.com Vai su Facebook
Lo scontro in Forza Italia, il patto Schifani-Lombardo e la videochiamata di Tajani: cosa sta accadendo nel centrodestra https://ift.tt/aABoOIM - X Vai su X
Scontro Ue-Italia sul Golden power - Bruxelles contro l’intervento del governo su Unicredit- Riporta ilfoglio.it
Golden power, Ue contro l’Italia. Il nodo dell’interesse nazionale - Bpm, la commissaria Albuquerque “Tuteleremo il mercato unico”. Segnala repubblica.it