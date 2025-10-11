Scontro tra un' auto e una moto | grave centauro 58enne

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente ha scosso Marcheno nel primo pomeriggio di oggi, lungo la via Martiri dell’Indipendenza, strada principale del paese. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto e una moto si sarebbero scontrate intorno alle 14.30, nei pressi del supermercato Sigma.Ad avere la peggio è stato il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Una curva maledetta: morte del poliziotto in moto, lo scontro con l’auto guidata da ubriaco

Scontro tra auto e camper sulla Statale: c'è un ferito

scontro auto moto graveScontro tra un’auto e una moto a Marcheno, grave motociclista - L'incidente nel pomeriggio lungo la strada principale che attraversa il paese. Segnala giornaledibrescia.it

scontro auto moto graveFrangarto, scontro tra moto e auto: grave un giovane centauro - L'incidente oggi, 10 ottobre, in mattinata: una moto è finita contro un'auto, causando il ferimento serio del motociclista, un uomo di 27 anni: il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di ... Lo riporta altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Auto Moto Grave