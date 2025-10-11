Scontro tra tifosi di Casertana e Catania in autostrada | momenti di paura e traffico in tilt

Momenti di forte tensione nella serata di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di San Mango Piemonte, dove – secondo le prime informazioni – si sarebbe verificata una violenta rissa tra tifosi. Coinvolti due gruppi di ultras: quelli del Catania, di ritorno dalla trasferta di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

