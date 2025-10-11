Scontro tra due auto a Pontedera | conducente incastrato nell' abitacolo

Paura questa mattina sulla Strada Provinciale 11, nel tratto che collega Treggiaia a Forcoli, nel Comune di Pontedera. Intorno alle 8, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto.All'arrivo sul posto, i pompieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

