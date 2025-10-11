Scontro tra auto sfondata la recinzione di un' abitazione | tre feriti
Un incidente che ha coinvolto due automobili si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre 2025, lungo Via Cavazzo a Gemona del Friuli.Non è ancora chiara la dinamica del sinistro verificatosi all'altezza dell'incrocio con via Majano. Le due vetture una Fiat e una Opel Crossroad si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
