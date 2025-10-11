Scontro tra auto e bici un morto e un ferito grave nel Parmense

Un morto e un ferito grave. È il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Colorno, in provincia di Parma, poco prima delle 22 tra un’auto e una bici. Lo schianto - di cui dà conto anche la Gazzetta di Parma - si è verificato sulla strada Padana Occidentale, la provinciale 33, alle porte del paese della bassa parmense. La vittima è un cittadino indiano di 33 anni, residente nella zona.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro tra auto e bici, un morto e un ferito grave nel Parmense

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Una curva maledetta: morte del poliziotto in moto, lo scontro con l’auto guidata da ubriaco

Scontro tra auto e camper sulla Statale: c'è un ferito

Uno scontro violentissimo tra due auto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre a Bolgare è costato la vita ad una ragazza di 23 anni Vai su Facebook

Fiumicino, scontro auto-bici alla “Madonnella” https://ilfaroonline.it/2025/10/08/fiumicino-scontro-auto-bici-alla-madonnella/620123/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Scontro tra auto e bici, un morto e un ferito grave nel Parmense - È il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Colorno , in provincia di Parma , poco prima delle 22 tra un’auto e una bici. Come scrive gazzettadelsud.it

Scontro tra auto e bici alle 2 del mattino, morto un 17enne a Roma - 00 di questa mattina su Corso di Francia, a Roma, in direzione centro, all’altezza del civico 115A. Riporta lacronacadiroma.it